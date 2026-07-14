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Incêndio prossegue na floresta de Fontainebleau, perto de Paris

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Repórter
14/07/2026 06:13

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As chamas do incêndio que afeta desde domingo a emblemática floresta de Fontainebleau, perto de Paris, avançaram mais de 1.900 hectares na manhã de terça-feira (14), informaram os bombeiros.

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O número, registrado durante a madrugada, deve evoluir ao longo do dia, já que o incêndio continua avançando, declarou à AFP o comandante Paul-Edouard Laurain, porta-voz do Serviço Departamental de Bombeiros e Socorro (SDIS).

As chamas surgiram no domingo em plena onda de calor nessa floresta a 60 km da capital francesa, que conta com samambaias e coníferas especialmente inflamáveis. Todos os anos, o bosque recebe quase 15 milhões de visitantes.

Um segundo foco, de menor magnitude, surgiu na segunda-feira.

Quase 850 bombeiros combatem as chamas e as autoridades esperam conseguir controlar o incêndio ao longo do dia, informou Laurain.

Quatro hidroaviões Canadair foram mobilizados, uma medida sem precedentes na região parisiense, além de outras duas aeronaves do tipo Dash e três helicópteros com reservatórios de água.

Quase 1.000 pessoas abandonaram suas casas em Fontainebleau e nas imediações. As autoridades investigam para determinar se os incêndios foram provocados deliberadamente. Duas pessoas foram detidas.

A França celebra nesta terça-feira seu feriado nacional, que costuma ser acompanhado de fogos de artifício à noite. No entanto, durante a terceira onda de calor da temporada, muitas cidades cancelaram os espetáculos pirotécnicos.

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burs/yad/hgs/avl/fp

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