Navio sofre ataque na costa de Omã

Um petroleiro foi atingido por um míssil na costa de Omã, em pleno fogo cruzado entre Estados Unidos e Irã pelo controle do Estreito de Ormuz, informou nesta terça-feira (14) a agência marítima britânica UKMTO.

"Um navio petroleiro informou ter sido atingido por um míssil quando transitava para sair pela rota sul. As autoridades estão investigando", afirmou a agência em um comunicado sobre o fato ocorrido na segunda-feira.

Não está claro se o ataque é o mesmo relatado anteriormente pelos Emirados Árabes Unidos, que informaram que dois de seus navios petroleiros foram atingidos por mísseis iranianos no estreito e um tripulante morreu na ação.

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