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Guarda Revolucionária do Irã reivindica novos ataques contra Bahrein

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/07/2026 23:43

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A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado várias instalações no Bahrein, entre elas um prédio onde estavam alojadas forças americanas, segundo um comunicado divulgado na manhã desta terça-feira (14) pela televisão estatal. 

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A Marinha do exército ideológico iraniano "atacou vários depósitos de apoio de armamentos, um centro de comunicações por satélite e o prédio residencial das forças dos Estados Unidos na base de Juffair, no Bahrein", indicou a Guarda na mensagem.

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bur-cms/abs/arm/mr/ic

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel

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