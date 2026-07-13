Pickford diz que Inglaterra manterá a calma na semifinal contra a Argentina

O goleiro da Inglaterra, Jordan Pickford, declarou nesta segunda-feira (13) que sua equipe manterá a calma na tensa semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina, em Atlanta, daqui a dois dias.

A rivalidade entre as duas seleções é uma das mais acirradas do futebol mundial, moldada por eventos dentro e fora de campo.

Pickford, de 32 anos, afirmou que os ingleses contornaram bem os momentos de tensão durante a competição e que conseguem lidar com a pressão.

"Acho que vocês viram, ao longo do torneio, o nosso desejo de vencer. Não nos envolvemos em brigas nem nada do tipo", disse o goleiro no centro de treinamento da Inglaterra em Kansas City.

"Temos sido muito respeitosos dentro do jogo. Às vezes as decisões nos favorecem, outras vezes não, mas simplesmente recomeçamos, seguimos em frente e deixamos o futebol falar por si", acrescentou.

Lionel Messi será o centro das atenções nos momentos que antecedem a semifinal em Atlanta, mas Pickford destacou as estrelas da própria Inglaterra.

"Todos falarão sobre Messi porque ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos", afirmou o goleiro inglês.

"Mas não podemos ignorar a qualidade e o talento que temos no elenco, no ataque e na defesa, e a união do grupo. Temos tudo isso, é o que precisamos para dar um espetáculo na quarta-feira", continuou.

A história dos jogos entre Inglaterra e Argentina é marcada por incidentes que ocorrem tendo como pano de fundo a disputa latente pela soberania das Ilhas Malvinas, localizadas no Atlântico Sul.

O confronto mais famoso entre as duas equipes foi a vitória por 2 a 1 da 'Albiceleste' nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, que entrou para a história com a "Mão de Deus" e o "Gol do Século" de Diego Maradona.

No entanto, o contexto histórico tem pouca relevância para Pickford, com a Inglaterra buscando chegar à sua primeira final de Mundial desde a conquista de seu único título, em 1966.

"Somos nós contra eles por uma vaga na final, e é um jogo de futebol: 90 minutos, 120 e pênaltis", observou o goleiro. "Estamos prontos para qualquer coisa. Nós contra eles, e tudo se resume a quem será o vencedor. Estamos totalmente preparados".

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