Trump diz que acordo com Irã ainda é "possível"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que ainda é possível chegar a um acordo com Teerã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, apesar de ter ordenado novos ataques contra o Irã e restabelecido o bloqueio aos portos iranianos.

"Sim, acho que um acordo é possível. Claro que sim", disse Trump a jornalistas no Salão Oval. "Tínhamos um acordo com eles há dois dias e, depois, disseram: 'Ah, não podemos fechar esse acordo. Precisamos continuar negociando'", afirmou.

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