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Internacional

Exército americano anuncia nova onda de ataques contra o Irã

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/07/2026 18:32

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O Exército americano afirmou nesta segunda-feira (13) que lançou uma nova onda de ataques contra o Irã, marcando a terceira noite consecutiva de bombardeios.

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"Esses ataques continuarão impondo um alto custo às forças iranianas e reduzindo sua capacidade de atacar civis inocentes e o transporte marítimo comercial no Estreito de Ormuz", informou o Comando Central americano em um comunicado publicado nas redes sociais, acrescentando que os bombardeios começaram às 16h45 no horário da Costa Leste dos Estados Unidos (17h45 de Brasília).

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pnb/jz/mr/am

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