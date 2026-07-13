Trump anuncia 'mensagem à nação' nesta quinta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que fará um pronunciamento à nação no horário nobre na quinta-feira (16), em meio à forte escalada das hostilidades com o Irã.

"O presidente Trump fará um discurso à nação na noite de quinta-feira, às 21h00, horário da Costa Leste" (22h00 em Brasília), afirmou o próprio mandatário nesta segunda-feira (13), em uma publicação em sua rede Truth Social.

O republicano não deu detalhes sobre o tema do pronunciamento, e a Casa Branca ainda não respondeu a um pedido de mais informações.

O anúncio vem depois de o presidente americano declarar que voltaria a impor um bloqueio naval ao Irã e que os EUA estabeleceriam uma taxa de 20% a embarcações que passarem pelo Estreito de Ormuz.

O último grande discurso televisionado de Trump à nação foi em 1º de abril, quando fez sua primeira justificativa pública sobre a guerra com o Irã, que começou em 28 de fevereiro com os bombardeios israelenses-americanos.

Neste discurso, o mandatário expôs seus argumentos a favor de um conflito que disparou os preços do petróleo e fez com que seus índices de aprovação despencassem.

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