Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump anuncia 'mensagem à nação' nesta quinta-feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/07/2026 17:19

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que fará um pronunciamento à nação no horário nobre na quinta-feira (16), em meio à forte escalada das hostilidades com o Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O presidente Trump fará um discurso à nação na noite de quinta-feira, às 21h00, horário da Costa Leste" (22h00 em Brasília), afirmou o próprio mandatário nesta segunda-feira (13), em uma publicação em sua rede Truth Social.

O republicano não deu detalhes sobre o tema do pronunciamento, e a Casa Branca ainda não respondeu a um pedido de mais informações.

O anúncio vem depois de o presidente americano declarar que voltaria a impor um bloqueio naval ao Irã e que os EUA estabeleceriam uma taxa de 20% a embarcações que passarem pelo Estreito de Ormuz.

O último grande discurso televisionado de Trump à nação foi em 1º de abril, quando fez sua primeira justificativa pública sobre a guerra com o Irã, que começou em 28 de fevereiro com os bombardeios israelenses-americanos.

Neste discurso, o mandatário expôs seus argumentos a favor de um conflito que disparou os preços do petróleo e fez com que seus índices de aprovação despencassem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/jz/nn/cr/mr/yr/am

Tópicos relacionados:

eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay