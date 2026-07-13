Kylian Mbappé: questionado no Real Madrid, incontestável na França

Kylian Mbappé, o superastro da França que brilha como nunca na Copa do Mundo de 2026, terá pela frente na semifinal a Espanha, país onde joga há dois anos com um balanço irregular entre seu desempenho individual e coletivo no Real Madrid.

Apesar de não ter conquistado nenhum título nas últimas duas temporadas, a equipe merengue alcançou um recorde durante o Mundial na América do Norte.

Com 19 gols marcados por jogadores do Real Madrid nesta Copa, o clube espanhol se tornou o mais prolífico em uma edição do torneio, superando Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, cujos atletas anotaram 18 gols em 2014 e 2022, respectivamente.

Esse número é ainda mais surpreendente se for considerado que, pela primeira vez na história, a equipe não teve jogadores convocados pela Espanha, um dado que mudou posteriormente, após o anúncio da contratação de Marc Cucurella com a competição já em andamento.

Seis desses 19 gols levam a assinatura do inglês Jude Bellingham, mas Mbappé, com oito gols, lidera a artilharia ao lado do argentino Lionel Messi.

A Copa do Mundo, torneio que elevou seu status ao de astro do futebol em 2018, marca a trajetória de Mbappé e o capitão dos 'Bleus' está determinado a conquistar a terceira estrela para a seleção francesa.

- Pecado imperdoável -

Prestes a encarar a Espanha por uma vaga na final, Mbappé e sua grande fase parecem validar a opinião de vários jornalistas e torcedores do Real Madrid, que o criticaram por ter "tirado o pé" na reta final da temporada para chegar à Copa do Mundo em plena forma, um pecado imperdoável em um dos clubes mais exigentes do mundo.

Do ponto de vista esportivo, o segundo ano de Mbappé no Real Madrid foi decepcionante, após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique e a rápida perda de chances de título no Campeonato Espanhol na disputa contra o Barcelona.

O atacante francês teve números individuais impressionantes, com 42 gols em 44 jogos entre todas as competições, terminando como o artilheiro do Espanhol com 25 gols.

Um desempenho que não o poupou de críticas, dado o nível de cobrança em um clube no qual apenas os títulos acalmam os ânimos.

Em maio, após um jogo contra o Oviedo, o atacante criticou o técnico da equipe, Álvaro Arbeloa, por tê-lo deixado no banco de reservas depois de um período de três semanas afastado por lesão.

"É decisão dele, não posso ficar chateado com a decisão de um treinador. Tenho que respeitar sempre a opinião do treinador e cabe a mim trabalhar duro", explicou.

"Estou bem, 100%. Não joguei porque o mister me disse que, para ele, sou o quarto atacante do elenco, atrás de [Franco] Mastantuono, Vini e Gonzalo [García]", acrescentou Mbappé, em declarações que irritaram a torcida, que o vaiou em seu jogo seguinte.

A condução de sua lesão no joelho esquerdo, em março, também gerou polêmica, forçando Mbappé a negar um erro de diagnóstico por parte do departamento do Real Madrid.

As explicações não convenceram e alimentaram o crescente atrito entre o jogador, um clube sob a pressão de um jejum de títulos e uma torcida frustrada pelo segundo ano consecutivo.

- Chegada de José Mourinho -

Desde então, o Real Madrid mudou tanto o departamento médico quanto o treinador. Para evitar repetir o fiasco de Xabi Alonso e as dificuldades enfrentadas por Arbeloa, o clube recorreu ao veterano português José Mourinho, que foi trazido de volta para tirar a equipe da crise.

Pouco depois de ser anunciado, Mourinho fez um comentário irônico, desejando que seus jogadores "perdessem o mais rápido possível durante a Copa do Mundo".

Em um tom mais sério, em entrevista concedida à revista Vanity Fair, o treinador comentou sobre sua nova estrela.

"A única coisa que posso dizer sobre Kylian Mbappé é que ele é um jogador fenomenal e eu vou tentar ajudá-lo a se tornar ainda melhor".

Os torcedores do Real Madrid querem, acima de tudo, que Mbappé brilhe no clube com a mesma intensidade que brilha com a camisa da seleção francesa na América do Norte.

Embora talvez não queiram que ele tenha tanto sucesso na semifinal contra a Espanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lh/dam/iga/cb/am