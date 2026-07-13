EUA retomará bloqueio dos portos iranianos às 20h00 GMT de terça-feira

Os Estados Unidos retomarão o bloqueio aos portos iranianos a partir de terça-feira (14), às 20h00 GMT (17h00 de Brasília), informou o Exército americano.

As forças dos Estados Unidos "retomarão o bloqueio do tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos em 14 de julho, às 16h00 no horário da Costa Leste dos Estados Unidos (20h00 GMT)", informou o Comando Central em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (13).

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