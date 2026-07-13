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Internacional

Xabi Alonso pede 'fome de vitória' em sua primeira coletiva à frente do Chelsea

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/07/2026 14:23

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O novo técnico do Chelsea, o espanhol Xabi Alonso, pediu "fome de vitória" à equipe durante sua primeira entrevista coletiva no cargo, nesta segunda-feira (13).

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Ao ser perguntado sobre seus objetivos, o treinador de 44 anos afirmou que um deles é levar o clube londrino de volta às competições europeias.

"É claro que é um objetivo. Mas, para alcançá-lo, é preciso fazer muitas coisas bem, e parte desse processo depende de como queremos jogar, de como queremos nos ver e de como queremos encarar um jogo, onde quer que joguemos", afirmou Alonso.

"Esse é o meu trabalho. É por isso que estou ansioso para ter o elenco completo", acrescentou.

"Mas, é claro, queremos chegar lá, e o tempo dirá. Somos ambiciosos e, no Chelsea, precisamos compartilhar essa energia, essa ambição e também essa fome de vitória", concluiu.

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jdg/dam/iga/cb/am

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