Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Árbitro que aplicou 'Lei Vini Jr.' apitará semifinal da Copa entre Espanha e França

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/07/2026 13:45

compartilhe

SIGA

O árbitro salvadorenho Iván Barton foi escolhido pela Fifa para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, que será disputada na terça-feira (15), em Arlington, no Texas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Barton já trabalhou em outros três jogos do torneio, o último deles o duelo de oitavas de final entre Colômbia e Suíça, que terminou com a classificação da equipe europeia nos pênaltis.

No entanto, sua atuação de maior destaque foi durante Turquia x Paraguai, na fase de grupos, em que mostrou o cartão vermelho para o atacante paraguaio Miguel Almirón por ter coberto a boca enquanto discutia com um adversário, aplicando pela primeira vez a 'Lei Vini Jr.', adotada para coibir ofensas discriminatórias em campo.

O salvadorenho de 35 anos é árbitro do quadro da Fifa desde 2018 e também apitou jogos da Copa do Mundo de 2022.

Ele possui vasta experiência na região da CONCACAF, tendo atuado em várias finais da Copa dos Campeões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bdu/dam/avl/cb

Tópicos relacionados:

2026 esa esp fbl fra mundial norteamerica semifinales wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay