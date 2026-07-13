Uruguai negocia com Diego Forlán para ser técnico interino após saída de Bielsa

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) está próxima de fechar um acordo com o ex-atacante Diego Forlán para que ele assuma a seleção Sub-20 e comande interinamente seleção principal, após o fracasso da 'Celeste' na Copa do Mundo com o técnico argentino Marcelo Bielsa.

O presidente da AUF, Ignacio Alonso, disse no domingo (12) que Forlán, líder em campo da seleção uruguaia que terminou na quarta colocação do Mundial de 2010, está "empolgado" com o acordo, que deve ser fechado "nas próximas horas".

Em caso de acerto, o ex-jogador de 47 anos vai comandar o Uruguai de forma interina em amistosos nas datas Fifa de setembro e outubro deste ano e em março de 2027, com adversários a confirmar. Além disso, ele assumiria a seleção Sub-20, visando o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro.

"Faltam alguns detalhes, não está fechado", disse nesta segunda-feira (13) à AFP uma fonte da AUF.

Caso tenha um bom desempenho com a equipe sub-20 e nos amistosos, não está descartado que Forlán seja posteriormente efetivado para comandar a seleção principal, acrescentou a fonte.

O ex-atacante, que passou por grandes clubes da Europa como Manchester United, Atlético de Madrid e Inter de Milão, e no Brasil defendeu o Internacional entre 2012 e 2013, é o terceiro maior artilheiro da história da 'Celeste', atrás de Luis Suárez e Edinson Cavani. Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, conquistou com o Uruguai a Copa América de 2011, o último título do país.

Apesar de sua extensa e bem-sucedida carreira, a escolha por Forlán surpreendeu, dada a sua pouca experiência como treinador. Ele dirigiu o Peñarol por 11 jogos em 2020 e, no ano seguinte, comandou o modesto Atenas, da segunda divisão uruguaia.

A decisão ocorre semanas após a decepção na Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Bielsa, a seleção uruguaia empatou com Arábia Saudita e Cabo Verde e perdeu para a Espanha, selando sua eliminação na fase de grupos do torneio.

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