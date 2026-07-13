EUA promete acabar com 'ameaça' do TPI contra americanos
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Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (13), uma ampla campanha contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), acusando-o de representar "uma ameaça intolerável à soberania americana" e ameaçando-o com sanções.
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"O TPI e seus aliados estão travando uma guerra contra o nosso país, não com balas ou mísseis, mas com estatutos, pactos e a força do que eles chamam de direito internacional", declarou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em uma mensagem de vídeo na rede X.
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