Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA promete acabar com 'ameaça' do TPI contra americanos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/07/2026 12:33

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (13), uma ampla campanha contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), acusando-o de representar "uma ameaça intolerável à soberania americana" e ameaçando-o com sanções. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O TPI e seus aliados estão travando uma guerra contra o nosso país, não com balas ou mísseis, mas com estatutos, pactos e a força do que eles chamam de direito internacional", declarou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em uma mensagem de vídeo na rede X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lb-pnb/msp/ad/nn/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay