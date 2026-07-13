Trump diz que EUA cobrará taxa de 20% para proteger navios no Estreito de Ormuz

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (13) que os Estados Unidos cobrarão uma taxa de 20% sobre a carga transportada por todos os navios sob sua proteção no Estreito de Ormuz, uma rota fundamental no comércio de hidrocarbonetos e seus derivados.

Trump informou também em sua plataforma Truth Social a reinstauração do bloqueio aos portos iranianos.

Os Estados Unidos serão "o guardião do Estreito de Ormuz" e, por isso, cobrarão "uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada, por todos e cada um dos custos necessários para fazer o trabalho de fornecer segurança e proteção a esta seção tão volátil do mundo", indicou o mandatário.

"O Estreito de Ormuz está ABERTO e permanecerá ABERTO, com ou sem o Irã (...) Estamos restabelecendo o BLOQUEIO IRANIANO, assim chamado porque impede apenas que as embarcações do Irã ou clientes entrem e saiam. Todos os demais países terão uso justo e livre do Estreito", acrescentou.

O exército do Irã indicou, por sua vez, que não permitirá que os Estados Unidos "interfiram" na administração desta via marítima, após a retomada de ataques entre estes dois países.

Qualquer colaboração de uma nação do Golfo com os EUA será considerada um "ato de guerra", ameaçou.

Em uma entrevista à televisão, Trump afirmou que seu país está "assumindo o controle do Estreito".

"Eles não têm nada", disse o presidente americano em uma entrevista à Fox News, em alusão à suposta vulnerabilidade militar iraniana.

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