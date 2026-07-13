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Iêmen bombardeia aeroporto de Sanaa e huthis ameaçam com represálias

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AFP
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Repórter
13/07/2026 12:21

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O governo iemenita reconhecido internacionalmente afirmou, nesta segunda-feira (13), ter atacado o aeroporto da capital, Sanaa, controlado pelos rebeldes huthis, na maior escalada de violência entre ambos os lados em anos. 

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O governo declarou que queria impedir que um avião iraniano pousasse na capital, após não conseguir convencer uma delegação huthi, que viajou a Teerã para o funeral do líder supremo iraniano, a embarcar em outro voo. 

O porta-voz militar huthi, Yahya Saree, acusou a Arábia Saudita, que apoia o governo, de "pôr fim à fase de desescalada" e advertiu que "essa agressão não ficará sem resposta nem sem punição". 

O ataque ameaça romper a trégua mantida desde 2022 e ocorre em um momento de crescentes tensões na região. 

Os huthis estão em guerra com o governo do Iêmen desde 2014, em um conflito que já deixou centenas de milhares de mortos e desencadeou uma grave crise humanitária. 

Os rebeldes controlam a capital, Sanaa, e grande parte do norte, incluindo a maioria das áreas povoadas, enquanto o governo reconhecido internacionalmente controla boa parte do sul.

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bur-aya/ris/pc/an/jc/aa

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