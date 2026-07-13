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Macron anuncia um minuto de silêncio antes do jogo França-Espanha pelo 10º aniversário do ataque em Nice

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/07/2026 11:57

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Um minuto de silêncio será observado na terça-feira (14) antes da semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha, em homenagem às vítimas do atentado em Nice em 14 de julho de 2016, anunciou o presidente Emmanuel Macron nesta segunda-feira (13).

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"Agradeço ao presidente da Fifa por atender ao pedido da França e a todos os franceses que se mobilizaram. Jamais os esqueceremos", acrescentou o chefe de Estado francês na rede social X.

"O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, acaba de me informar que a Fifa concordou com um minuto de silêncio no início da semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha", anunciou também no X o prefeito de Nice, Eric Ciotti, acrescentando seus "mais sinceros" agradecimentos ao presidente da Fifa, Gianni Infantino. 

A partida está marcada para as 16h00 (horário de Brasília) de terça-feira. 

Em 14 de julho de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel causou 86 mortes e mais de 400 feridos ao atropelar pedestres com um caminhão no Promenade des Anglais, na cidade de Nice, no sul da França. 

Na terça-feira, Macron presidirá uma cerimônia em Nice às 18h00 no horário local (13h00 em Brasília) e, em seguida, visitará o Promenade des Anglais para assistir a uma apresentação de drones.

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leo/fio/dam/an/aa

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