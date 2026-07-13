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Volkswagen considera cortar mais de 50.000 postos de trabalho

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AFP
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Repórter
13/07/2026 11:46

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O presidente executivo da Volkswagen, Oliver Blume, advertiu aos funcionários do grupo nesta segunda-feira (13) que outros 50.000 postos de trabalho poderiam ser cortados a nível mundial, segundo um memorando interno ao qual a AFP teve acesso.

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"O próximo passo é reduzir nossos custos fixos a um nível competitivo", afirmou Blume.

"Como a metade desses custos corresponde aos funcionários, um cálculo teórico - caso os custos trabalhistas não mudem - implicaria na eliminação de cerca de 50.000 postos de trabalho em todo o mundo", indica o documento.

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vbw/sr/rl/pc/an/yr/aa

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