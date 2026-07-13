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Guarda Revolucionária do Irã acusa EUA de colocar em risco fornecimento global de petróleo

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AFP
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Repórter
13/07/2026 11:22

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A Guarda Revolucionária do Irã acusou, nesta segunda-feira (13), os Estados Unidos de colocarem em risco o fornecimento global de petróleo e gás ao "interferirem" no Estreito de Ormuz, após a retomada das hostilidades.

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O porta-voz da força militar ideológica iraniana, Hosein Mohebi, afirmou que os Estados Unidos "devem prestar contas" por colocarem em risco a segurança do abastecimento energético mundial e acrescentou que Teerã "continuará exercendo sua soberania e a gestão do Estreito de Ormuz", em uma publicação na rede social X.

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rkh/an/mmy/lm/aa

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