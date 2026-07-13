Croácia anuncia Slaven Bilic como novo treinador

O croata Slaven Bilic foi anunciado nesta segunda-feira (13) como novo treinador da Croácia para suceder Zlatko Dalic, que pediu demissão após a eliminação da equipe na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Croata de Futebol (HNS).

O técnico de 57 anos comandará a seleção pela segunda vez, após ter ocupado o cargo entre 2006 e 2012.

"Por proposta do presidente da HNS, Marijan Kustic, o comitê executivo nomeou por unanimidade Slaven Bilic como técnico da seleção da Croácia", informou a federação na rede social X.

Dalic, de 59 anos, foi o treinador da geração de ouro da Croácia liderada por Luka Modric. A equipe chegou à final da Copa do Mundo de 2018, na qual perdeu por 4 a 2 para a França, e ficou em 3º lugar no Mundial de 2022.

Depois de ser eliminada da Copa de 2026 em uma partida equilibrada contra Portugal (2 a 1), com três gols croatas anulados por impedimento, Dalic apresentou sua demissão na última quarta-feira.

Bilic teve uma passagem anterior pela equipe com 42 vitórias, 15 empates e 8 derrotas, um desempenho melhor do que o de seu antecessor (62 vitórias, 20 empates e 29 derrotas), mas seu melhor resultado em um torneio foram as quartas de final da Eurocopa de 2008.

Como ex-zagueiro, ele disputou 44 jogos com a seleção. Já no comando de equipes, foi técnico do West Ham e do saudita Al-Fateh.

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