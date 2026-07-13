Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Filho da princesa da Noruega poderá aguardar recurso em prisão domiciliar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/07/2026 10:58

compartilhe

SIGA

Um tribunal norueguês indicou nesta segunda-feira (13) que Marius Borg Hoiby, filho da princesa herdeira Mette-Marit, condenado por estupro em junho, poderá deixar a prisão e usar uma tornozeleira eletrônica enquanto aguarda a decisão sobre seu recurso de apelação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A imprensa norueguesa informou que o Ministério Público estuda recorrer da medida, o que impediria a libertação de Hoiby até que esse novo recurso fosse analisado.

Hoiby, de 29 anos, filho de uma relação anterior de Mette-Marit antes do casamento com o príncipe herdeiro Haakon, foi condenado a quatro anos de prisão por dois crimes de estupro.

Ele respondia a 40 acusações, de estupro a infrações de trânsito, e poderia receber pena máxima de 16 anos.

O tribunal distrital de Oslo prorrogou sua prisão preventiva por mais quatro semanas, mas considerou que a "vigilância eletrônica" seria suficiente para reduzir o risco de "reincidência".

"O acusado deverá permanecer em casa, salvo autorização para trabalhar, estudar, receber tratamento ou visitar familiares próximos doentes", determinou a corte.

Hoiby nega as acusações mais graves e está preso preventivamente desde fevereiro.

Mette-Marit, de 52 anos, diagnosticada com fibrose pulmonar em 2018, passou por um transplante de pulmão bem-sucedido em junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jll/hgs/avl/lm/fp

Tópicos relacionados:

crime noruega realeza saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay