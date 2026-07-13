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Reino Unido endurece medidas contra Guarda Revolucionária do Irã

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Repórter
13/07/2026 10:46

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O governo britânico anunciou, nesta segunda-feira (13), uma lei que designa a Guarda Revolucionária do Irã e um movimento acusado de orquestrar ataques contra a comunidade judaica como organizações que representam uma ameaça à segurança nacional. 

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A legislação, que deverá ser votada pelo Parlamento esta semana, visa fortalecer o combate às suas atividades e também inclui o "Corpo de Voluntários" do GRU, o serviço de inteligência militar da Rússia.

"Qualquer pessoa condenada por apoiar ou auxiliar esses grupos poderá agora enfrentar até 14 anos de prisão", declarou o primeiro-ministro, Keir Starmer.

A medida surge após um movimento identificado pelo governo britânico como IMCR, também conhecido como Harakat Ashab al Yamin al Islamiyya (HAYI), que significa "Movimento dos Companheiros da Mão Direita do Islã", ter reivindicado a responsabilidade por sete ataques contra locais ligados à comunidade judaica ou a Israel, assim como contra o veículo de comunicação em língua persa Iran International, segundo o Ministério do Interior britânico.

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alm/adm/psr/jvb/aa-jc

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