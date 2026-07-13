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Irã não permitirá que EUA 'interfira' na gestão do Estreito de Ormuz, diz exército

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AFP
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Repórter
13/07/2026 10:46

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O Exército iraniano advertiu, nesta segunda-feira (13), que não permitirá que os Estados Unidos interfiram na gestão do Estreito de Ormuz, após a retomada das hostilidades entre os dois países. 

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O porta-voz do comando militar, Khatam al-Anbiya, afirmou em uma mensagem de vídeo que Teerã "em hipótese alguma permitirá (...) que os Estados Unidos interfiram na gestão" dessa via estratégica. Também alertou os países do Golfo que qualquer cooperação com Washington seria considerada "um ato de guerra".

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rkh/smw/mmy/an/aa-jc

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