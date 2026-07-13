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Trump diz que EUA receberá dinheiro para monitorar Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
13/07/2026 10:34

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que os Estados Unidos receberão um pagamento para vigiar o Estreito de Ormuz, após declarar que sua força naval está "tomando o controle" dessa via marítima estratégica.

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"Nos tornaremos os guardiões do Estreito", disse Trump à Fox News, acrescentando que os Estados Unidos estavam vigiando o local "sem receber nada em troca", mas que agora seriam reembolsados por nações ricas.

"Vamos receber dinheiro para protegê-lo. Muito dinheiro. Tudo o que queremos é ser reembolsados por fazer tudo isso, por colocar nosso povo em perigo", afirmou.

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jz-msp/nn/aa

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