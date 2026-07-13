Trump afirma que EUA está 'tomando o controle' do Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que os Estados Unidos estão "tomando o controle" do Estreito de Ormuz, após vários dias de trocas de ataques com o Irã nessa importante via marítima.

"Estamos tomando o controle do estreito. Eles não têm nada. Não têm nada", disse Trump em entrevista à Fox News, aludindo à suposta vulnerabilidade militar do Irã.

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