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Trump afirma que EUA está 'tomando o controle' do Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
13/07/2026 09:58

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que os Estados Unidos estão "tomando o controle" do Estreito de Ormuz, após vários dias de trocas de ataques com o Irã nessa importante via marítima.

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"Estamos tomando o controle do estreito. Eles não têm nada. Não têm nada", disse Trump em entrevista à Fox News, aludindo à suposta vulnerabilidade militar do Irã.

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jz/mar/aa/fp

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