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Irã diz que segue conversando com mediadores para evitar agravamento do cenário com EUA

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AFP
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Repórter
13/07/2026 06:33

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O Irã afirmou nesta segunda-feira (13) que prossegue com as gestões diplomáticas com os países mediadores, Catar, Paquistão e Omã, para "evitar uma escalada" com os Estados Unidos, em plena retomada das hostilidades entre os dois países.

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"O papel dos mediadores é seguir com seus esforços para evitar uma escalada das tensões", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei. Ele acrescentou que Teerã manteve contato "nos últimos dias" com Catar e Omã, dois países alvo de ataques militares do Irã, assim como com o Paquistão.

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ap-sbr/anb/mmy/avl/fp

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