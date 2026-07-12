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Senador americano rompe silêncio sobre afastamento por motivo de saúde

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AFP
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Repórter
12/07/2026 22:01

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O senador americano Mitch McConnell, ex-líder republicano no Senado, revelou neste domingo que sua hospitalização de várias semanas foi motivada por uma queda após perder a consciência, seguida de um quadro de pneumonia.

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A ausência prolongada de McConnell, 84, gerou especulações em Washington sobre seu estado de saúde e agravou os problemas da estreita maioria de seu partido no Senado. 

O senador foi internado em 14 de junho. Em comunicado divulgado hoje, ele disse que "sobreviver à poliomielite durante a infância significou passar a vida inteira com dificuldades de mobilidade". "Não se tornaram mais fáceis de lidar com a idade e, no mês passado, sofri uma queda que me levou para o hospital", contou.

McConnell ressaltou que os médicos confirmaram que ele não quebrou nenhum osso nem sofreu concussão cerebral, e disse que também precisou "lidar com um quadro leve de pneumonia".

O senador não anunciou uma data para o seu retorno ao Congresso, e informou que foi transferido para um centro de reabilitação.

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des/jgc/mvl/cjc/lb

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