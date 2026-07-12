Tumba de 3 mil anos é descoberta no sul do Egito
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Um grupo de arqueólogos descobriu uma tumba de 3.000 anos perto da cidade de Luxor, no sul do Egito, anunciaram autoridades neste domingo.
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A tumba, de um homem chamado Paser, foi descoberta por uma expedição holandesa da Universidade de Leiden, na necrópole tebana da região de Gourna, informou o Ministério egípcio de Turismo e Antiguidades.
Com base no estilo artístico de suas inscrições, especialistas estimam que a tumba seja do período Raméssida, que engloba a 19ª e a 20ª dinastias. Em seu pátio, arqueólogos descobriram elementos arquitetônicos bem-preservados.
A equipe que realizou as escavações informou que dará prosseguimento aos trabalhos de documentação e estudo, para determinar quem era Paser e compreender melhor a época histórica e arqueológica.
A descoberta em Luxor, lar de um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, ocorre no momento em que o Egito busca promover novos achados, para impulsionar o turismo, uma fonte de receita importante.
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