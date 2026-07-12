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EUA inicia novos ataques contra o Irã

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Repórter
12/07/2026 19:15

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O Exército dos Estados Unidos anunciou neste domingo que lançou uma nova série de ataques contra o Irã, para impedir aquele país de atacar embarcações no Estreito de Ormuz.

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Os ataques foram retomados às 21h GMT, segundo mensagem publicada no X pelo Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que afirma querer impedir que o Irã "ataque os navios comerciais e tripulações civis" no Estreito.

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des/jgc/cjc/mvl/lb

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