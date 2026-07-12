Incêndio em bar deixa 27 mortos em Bangcoc

Um incêndio em um bar deixou 27 mortos neste domingo em Bangcoc, anunciou o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, que visitou o local.

Segundo o premier, os músicos que se apresentavam no bar, que também funciona como restaurante e fica nos arredores da capital, observaram "fumaça saindo de um disjuntor perto do palco, seguida de uma queda de energia e explosão".

"A maioria das vítimas correu para os fundos, onde havia banheiros sem saída. Pode ter sido devido ao pânico, porque havia fumaça e fogo no restaurante", disse o premier.

Na madrugada desta segunda-feira (13), a polícia nacional da Tailândia informou em suas redes sociais que o fogo havia sido controlado.

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