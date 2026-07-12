Os dez últimos campeões de Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, se sagrou bicampeão de Wimbledon neste domingo (12), com uma vitória sobre o alemão Alexander Zverev por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 e 6-4.

Em 2025, o jogador de 24 anos havia conquistado o título na Inglaterra ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz.

Estes são os dez últimos campeões e a lista de vencedores do torneio masculino em Wimbledon:

- Os dez últimos campeões:

2026: Jannik Sinner (ITA)

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Carlos Alcaraz (ESP)

2022: Novak Djokovic (SRB)

2021: Novak Djokovic (SRB)

2020: suspenso

2019: Novak Djokovic (SRB)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Andy Murray (GBR)

- Jogadores com mais títulos em Wimbledon:

8 títulos: Roger Federer (SUI)

7: William Renshaw (GBR), Pete Sampras (EUA), Novak Djokovic (SRB)

5: Lawrence Doherty (GBR), Björn Borg (SWE)

4: Reginald Doherty (GBR), Anthony Wilding (NZL), Rod Laver (AUS)

3: Wilfred Baddeley (GBR), Arthur Gore (GBR), Bill Tilden (EUA), Fred Perry (GBR), John Newcombe (AUS), John McEnroe (EUA), Boris Becker (ALE)

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