Parlamento sírio realiza primeira sessão após derrubada de Assad

O parlamento de transição da Síria realizou neste domingo sua primeira sessão, que o presidente Ahmed al-Sharaa saudou como um novo capítulo para o país, que emerge de uma guerra civil.

Após derrubar Bashar al-Assad em 2024 à frente de uma coalizão islamita, Al-Sharaa dissolveu a Assembleia do Povo, que funcionou por décadas apenas como uma câmara de registro. A Síria abre "um novo capítulo em sua história", declarou, no discurso de abertura.

Durante seu mandato de dois anos e meio, renovável, o parlamento deverá formar uma comissão para redigir a futura Constituição, elaborar o orçamento do país, propor e alterar leis e abordar desafios importantes relacionados à afirmação da sua independência e à separação de poderes, segundo analistas.

Em março de 2025, Al-Sharaa proclamou uma Declaração Constitucional que estabelecia um período de transição de cinco anos, após o qual eleições seriam organizadas.

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