Luisa Stefani perde final de duplas em Wimbledon

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski, cabeças de chave número 2 em Wimbledon, perderam a final de duplas femininas neste domingo (12) para a dupla décima cabeça de chave - formada pela francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Guo Hanyu — com parciais de 6-3 e 7-5.

"Hoje não fomos boas o suficiente, não fomos afiadas o suficiente e não conseguimos aproveitar todas as oportunidades. Crédito para nossas adversárias por jogar uma grande partida e merecerem. Parabéns a elas e a equipe delas", disse Stefani após a derrota.

A brasileira e a canadense, que conquistaram três torneios nesta temporada, chegou a Wimbledon embalada por uma vitória em Eastbourne, na Inglaterra, em junho, torneio também disputado na grama.

"Tem sido uma temporada fantástica na grama para nós. É a nossa primeira temporada jogando juntas nessa superfície. Acho que nosso estilo de jogo se adapta muito bem a este piso. É um prazer jogar juntas", acrescentou a brasileira.

Stefani esperava seguir os passos de sua lendária compatriota Maria Esther Bueno ao conquistar um título em Wimbledon.

Bueno venceu o torneio de duplas femininas em Londres cinco vezes e o de simples três vezes, entre as décadas de 1950 e 1960.

Além disso, outro brasileiro, Marcelo Melo, conquistou o título de duplas masculinas em Wimbledon em 2017, ao lado do polonês ?ukasz Kubot.

- Agradecimento à equipe e à família -

Stefani, de 28 anos, joga de forma intermitente desde 2020 ao lado da canadense Dabrowski, de 34 anos, tendo chegado à sua primeira final de Grand Slam em Wimbledon, neste ano.

A brasileira fez questão de mencionar sua equipe e sua família após a derrota.

"Obviamente, é mais fácil falar depois de vencer e conquistar títulos, mas eu não queria deixar este momento passar" sem parabenizar sua equipe, observou ela.

"Espero que tenhamos a chance de voltar aqui, repetir o feito e ir até o fim", acrescentou.

"Quero agradecer aos nossos amigos e familiares. Alguns dos meus amigos viajaram até aqui. Eles também trabalham nos bastidores, então, muito obrigada a todos", concluiu.

Antes desta final de Wimbledon, Stefani havia chegado às quartas de final do torneio de Londres em 2023 e 2025.

Nas duplas mistas, Stefani conquistou um título de Grand Slam, o Aberto da Austrália, em 2023, ao lado de seu compatriota Rafael Matos.

No ano passado, em 2025, Stefani disputou outra final de Wimbledon, desta vez nas duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury, mas não obteve sucesso.

O Brasil obteve bons resultados em Wimbledon este ano. No torneio juvenil, Luís Guto Miguel e seu parceiro esloveno Ziga Sesko conquistaram o título de duplas após derrotarem os americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 6-1 e 6-4.

Entretanto, as brasileiras Victoria Luiza Barros e Nahuany Vitória Leme da Silva perderam a final de duplas juvenis femininas para as tchecas Jana Kovackova e Katerina Zajickova, por 7-6 (9/7), 6-7 (5/7) e 10/6 no super tie-break.

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