Trump diz que EUA atingiu Irã com força nos últimos ataques

O presidente Donald Trump disse neste domingo que os Estados Unidos atingiram o Irã com força, em resposta aos ataques mais recentes contra navios no Estreito de Ormuz, e sugeriu que um acordo entre os dois países estava bem encaminhado antes da retomada das hostilidades.

"Nós os atingimos muito forte na noite passada", disse Trump em entrevista por telefone à CNN, que abordava principalmente a morte do senador Lindsey Graham.

Trump afirmou ainda que Estados Unidos e Irã estiveram perto de "um acordo" no sábado. "Eles estavam cedendo em tudo e, de repente, duas horas depois disso, eles atacaram um navio com um drone. Estas pessoas, há algo errado com elas", declarou.

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