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Exército americano diz que 'tráfego continua fluindo' em Ormuz

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AFP
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Repórter
12/07/2026 10:55

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O Exército dos Estados Unidos reiterou neste domingo que há circulação de navios pelo Estreito de Ormuz, apesar do anúncio do Irã de que fechou a via estratégica em represália pelo aumento da tensão entre Washington e Teerã.

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"O Irã não controla o estreito. O tráfego continua fluindo", afirmou no X o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), que supervisiona as forças do país no Oriente Médio.

Em uma publicação posterior, o Centcom mencionou e negou uma declaração do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica sobre o fechamento do estreito.

O Estreito de Ormuz "continua sendo uma via navegável internacional. As forças americanas estão posicionadas e preparadas para garantir que continue assim", afirmou o Centcom.

Além de anunciar o fechamento do estreito, o Irã atacou vários países aliados dos Estados Unidos no Golfo em resposta aos bombardeios ordenados por Washington contra a República Islâmica.

O agravamento do conflito coloca em xeque as negociações de paz, que acontecem com base em um acordo de cessar-fogo temporário.

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dw/mjf/dga/mar/fp

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