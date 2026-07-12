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Catar anuncia morte do ex-líder do país, emir Hamad

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Repórter
12/07/2026 08:57

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O governo do Catar anunciou neste domingo (12) a morte do antigo soberano, o xeque Hamad bin Khalifa al Thani, de 74 anos, que governou o país de 1995 a 2013.

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"Com os corações firmes na fé, na vontade e no destino de Deus, o Gabinete do Emir lamenta o falecimento de Sua Alteza o emir-pai, o xeque Hamad bin Khalifa al Thani — que Deus lhe conceda sua misericórdia —, uma grande perda para a nação", afirmou o gabinete do emir.

O antigo soberano, que destituiu o próprio pai, o xeque Khalifa, em uma revolução palaciana em 1995, herdou um pequeno emirado periférico, que estava com os cofres quase vazios, e o transformou em um país de destaque no tabuleiro regional e internacional.

Durante seu reinado, foi inaugurada a emissora internacional de notícias Al Jazeera, em 1996.

O xeque Hamad surpreendeu ao abdicar voluntariamente em 2013 em favor de seu quarto filho, o xeque Tamim, em um Oriente Médio onde os governantes costumam permanecer no poder até o último suspiro.

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ds/hme/pz/mmy/mas/fp

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