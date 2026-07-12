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Internacional

Irã volta a fechar o estreito de Ormuz; Estados Unidos lançam novos ataques

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ST
STRINGER
ST
STRINGER
Repórter
12/07/2026 08:09

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O Estreito de Ormuz voltou ao centro da crise entre Irã e Estados Unidos. Teerã anunciou o fechamento da passagem marítima, enquanto Washington respondeu com novos bombardeios contra o território iraniano.

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