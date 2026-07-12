Internacional
Irã volta a fechar o estreito de Ormuz; Estados Unidos lançam novos ataques
Carregando...
12/07/2026 08:09
compartilheSIGA
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Estreito de Ormuz voltou ao centro da crise entre Irã e Estados Unidos. Teerã anunciou o fechamento da passagem marítima, enquanto Washington respondeu com novos bombardeios contra o território iraniano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO