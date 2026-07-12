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Técnico da Suíça critica expulsão de Embolo contra a Argentina

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Repórter
12/07/2026 02:37

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O técnico da Suíça, Murat Yakin, contestou a expulsão de seu jogador Breel Embolo, que recebeu o segundo cartão amarelo por simulação, durante a derrota por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, neste sábado (11). 

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Embolo foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo, após uma intervenção do VAR que anulou o cartão amarelo inicialmente aplicado pelo árbitro ao argentino Leandro Paredes por uma falta no jogador suíço. A revisão mostrou que, na verdade, foi Embolo quem havia caído de propósito. 

O lance interrompeu o ímpeto da Suíça, apenas cinco minutos depois de a equipe ter empatado o jogo em 1 a 1, placar que se manteve até a partida ir para a prorrogação. 

"Estávamos dominando, mas aquele cartão vermelho nos prejudicou. É muito doloroso ser eliminado dessa maneira. Não acho que merecíamos isso", declarou Yakin na sala de imprensa do estádio em Kansas City. 

"É incompreensível que o árbitro tenha tomado essa decisão equivocada e intervindo", observou. "Foi uma situação inofensiva, sem maldade. O jogo deveria ter seguido". 

O VAR interveio com base no protocolo de "identidade equivocada", que permite corrigir uma punição quando o árbitro aplica um cartão ou expulsa o jogador errado.

"Eu não conhecia essa regra antes", afirmou Yakin. 

"Poderíamos reclamar agora, mas preciso parabenizar a Argentina", acrescentou o treinador, reconhecendo que, após a expulsão, sua equipe "obviamente queria chegar à disputa de pênaltis". 

Na fase anterior, o Egito também reclamou da arbitragem contra a Argentina, mas Yakin não considerou que os atuais campeões mundiais estejam recebendo um tratamento especial. 

"Eu não diria que eles estão sendo favorecidos. Foi uma partida justa e aberta. As duas equipes jogaram futebol e, infelizmente, não saímos vitoriosos hoje", lamentou ele. 

"Não acho que o futebol tenha sido o vencedor hoje". 

Yakin também saiu em defesa de Embolo, que saiu do campo desolado após deixar sua equipe com um jogador a menos. 

"Não o culpo de forma alguma, seria absurdo. Ele é um verdadeiro jogador de equipe", disse o treinador. "Ele está arrasado. Não conseguiu ajudar a equipe, e isso dói tanto para ele quanto para nós".

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gbv/mcd/aam

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