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Internacional

'Hoje nós sofremos', admite Scaloni, após vitória da Argentina sobre a Suíça

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/07/2026 02:01

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"Hoje nós sofremos", disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, após a dramática vitória por 3 a 1 na prorrogação sobre a Suíça neste sábado (11), que levou a equipe de Lionel Messi às semifinais da Copa do Mundo de 2026.

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"Sabíamos que eles eram uma equipe muito física. Nos deram muito trabalho, [mas] a sorte esteve do nosso lado", afirmou o treinador. 

Ele também fez uma autocrítica. "Temos de ser realistas. Há coisas que precisamos melhorar, mas é sempre melhor quando se vence", observou.

Scaloni ressaltou que chegar novamente às semifinais é algo "histórico" e preferiu focar na recuperação de seus jogadores em vez de se preocupar com a Inglaterra, a próxima adversária. 

"Não importa se é a Inglaterra ou a Noruega. Precisamos nos recuperar. Isso é o mais importante", concluiu o técnico.

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sa/mcd/aam

Tópicos relacionados:

2026 arg cuartos fbl mundial norteamerica sui wc

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