"Nenhuma evidência" de que a bola tenha atingido cabo de câmera antes do gol de Bellingham, diz Fifa

A Fifa garantiu que não há "nenhuma evidência" que comprove que o primeiro gol da Inglaterra na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, marcado pelo meio-campista Jude Bellingham, tenha atingido o cabo da câmera aérea, como alegaram os noruegueses.

Eles reclamaram com o árbitro francês Clément Turpin depois que Bellingham marcou nos acréscimos do primeiro tempo, empatando a partida em 1 a 1 no Hard Rock Stadium, em Miami, neste sábado (11).

Imagens do tiro de meta cobrado pelo goleiro Orjan Nyland mostravam a trajetória da bola aparentemente mudando de forma repentina e caindo aos pés do meio-campista inglês Elliot Anderson, que iniciou a jogada que resultou no gol de Bellingham.

De acordo com as Regras do Jogo, caso isso tivesse ocorrido, o árbitro teria a obrigação de anular o gol e reiniciar a partida com uma bola ao chão.

No entanto, a Fifa afirmou que o chip sensor embutido na bola, a mesma tecnologia utilizada para anular um gol durante a derrota da Croácia para Portugal na fase de 16-avos, não indicou qualquer sinal de que a bola tivesse atingido o cabo.

"Antes do gol da Inglaterra aos 45+2 minutos contra a Noruega, o sensor da 'Connected Ball' não registrou nenhuma alteração brusca no 'batimento cardíaco da bola' enquanto ela estava no ar. Portanto, não há evidências de que a bola tenha tocado o cabo aéreo e tido seu movimento alterado", observou a entidade em um comunicado.

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