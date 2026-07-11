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"Queremos ir mais longe", diz Bellingham, destacando força mental da Inglaterra

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Repórter
11/07/2026 23:05

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O meio-campista inglês Jude Bellingham, autor de dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, atribuiu a classificação da equipe para as semifinais à força mental mostrada para superar adversidades em uma partida decidida na prorrogação. 

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"Acredito que o jogo se divide em diferentes aspectos. Alguns técnicos e táticos. Mas, para mim, o principal é o psicológico: como você lida com as adversidades. Esta equipe provou mais uma vez que é capaz disso. É uma qualidade muito valiosa nesta fase do torneio", afirmou o meio-campista do Real Madrid. 

Bellingham, que marcou nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) e no início da prorrogação (93') para virar o placar após o gol inicial do norueguês Andreas Schjelderup, destacou o desafio imposto pelo adversário e a personalidade mostrada pelos 'Three Lions'. 

"Não foi um adversário fácil de enfrentar. Tentamos criar um ambiente positivo para continuar chegando ao terço final do campo. Nem todo jogo se ganha com posse de bola e mil passes. Às vezes é preciso vencer na garra e jogando feio, e foi assim que conseguimos hoje à noite", observou.

Com a vitória, a Inglaterra se tornou a terceira semifinalista do torneio, juntando-se a França e Espanha, e vai enfrentar o vencedor da partida entre Argentina e Suíça, em Atlanta, na quarta-feira. 

Bellingham, que marcou seis gols em seis jogos na Copa do Mundo de 2026, também comemorou o impacto do triunfo e elogiou o esforço de seus companheiros de equipe. 

"É incrível para o nosso país. É um dia muito especial e queremos ir ainda mais longe. É ótimo causar impacto e ajudar meu time. Mas, meu Deus, o esforço desses rapazes... Estou orgulho deles. Sei que eles também estão orgulhosos".

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ag/mcd/aam

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