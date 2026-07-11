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EUA lança novos ataques contra o Irã (Centcom)

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/07/2026 21:19

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O Exército dos EUA anunciou neste sábado que lançou novos ataques contra o Irã, após Teerã atingir um navio no Estreito de Ormuz.

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Esta foi a terceira rodada de ataques contra o Irã nesta semana, destacou o Comando Central dos Estados Unidos, "depois que forças da Guarda Revolucionária atacaram abertamente o M/V GFS Galaxy, navio porta-contêiner com bandeira do Chipre, que transitava pelo Estreito de Ormuz".

"Os Estados Unidos impõem um custo elevado ao continuar reduzindo a capacidade do Irã de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito", acrescentou o Centcom, segundo o qual os ataques estavam sendo realizados por ordem do presidente Donald Trump.

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acb/jgc/lb

Tópicos relacionados:

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