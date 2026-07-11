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Internacional

Inglaterra vence Noruega (2-1) na prorrogação e vai à semifinal da Copa do Mundo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/07/2026 21:19

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A Inglaterra se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Noruega por 2 a 1 na prorrogação neste sábado (11), em Miami, e vai enfrentar Argentina ou Suíça por uma vaga na decisão.

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Os noruegueses saíram na frente com Andreas Schjelderup acertando um belo chute de longe aos 36 minutos, mas os ingleses viraram o placar graças a dois gols de Jude Bellingham, que marcou pouco antes do intervalo (45'+2) e novamente logo no início da prorrogação (93').

Os 'Three Lions' administraram com frieza uma partida na qual tiveram dificuldades em alguns momentos, mas marcaram em momentos cruciais, graças a mais uma atuação de gala de Bellingham, que já havia marcado dois gols nas oitavas de final, contra o México.

O meia do Real Madrid chegou a seis gols na competição, junto com seu companheiro Harry Kane. À frente deles estão o argentino Lionel Messi (8), o francês Kylian Mbappé (8) e o norueguês Erling Haaland (7).

Em sua quarta participação, a Noruega se despede depois de eliminar o Brasil nas oitavas de final e de fazer sua melhor campanha em Copas do Mundo, enquanto a Inglaterra segue em busca de seu primeiro grande título desde a conquista do Mundial de 1966.

Escalações:

Noruega: Nyland - Ryerson (Aursnes 60'), Vassbakk Ajer, Heggem (Ostigard 91'), Wolfe (Pedersen 90') - Odegaard (cap), Berge, Berg - Sorloth (Bobb 68'), Haaland (Strand Larsen 106'), Schjelderup (Nusa 68').

Técnico: Staale Solbakken.

  

Inglaterra: Pickford - Konsa (Rogers 89'), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence 86') - Madueke (Saka 46'), Anderson - Bellingham (Burn 111'), Rice (Eze 46'), Gordon (James 71') - Kane (cap).

Técnico: Thomas Tuchel.

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bdu/fbx/cb/aam

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