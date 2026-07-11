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Internacional

Paolo Maldini é o novo diretor técnico da Federação de Futebol Italiana

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/07/2026 17:43

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O lendário ex-capitão do Mlian Paolo Maldini foi nomeado diretor técnico da Federação Italiana de Futebol (FIGC) neste sábado (11), dentro do processo de reconstrução após a 'Azzurra' não se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

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"É com grande satisfação que o presidente da FIGC, Giovanni Malagò, anuncia que Paolo Maldini aceitou o cargo de diretor técnico", declarou a entidade em um breve comunicado.

O ex-jogador brasileiro Leonardo, que foi diretor esportivo de Paris Saint-Germain e Milan, vai trabalhar ao lado de Maldini como assessor.

A primeira missão será reestruturar a seleção italiana, que chegou ao fundo do poço depois de ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva.

A última participação italiana foi em 2014, no Brasil, quando a 'Azzurra' não conseguiu passar da fase de grupos. Desde então, a única grande conquista foi o título da Eurocopa em 2021.

Giovanni Malagò foi eleito no final de junho o novo presidente da FIGC, e enfrenta a tarefa urgente de nomear um novo técnico para substituir Gennaro Gattuso.

Gattuso deixou o comando da equipe depois que a Itália perdeu a repescagem das eliminatórias europeias para o Mundial de 2026 contra a Bósnia e Herzegovina, no final de março.

Sem clube desde que deixou o Napoli, no final de maio, Antonio Conte tem sido apontado como o principal nome para o cargo, que ele já ocupou entre 2014 e 2016.

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