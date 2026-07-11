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Polícia de Israel prende colonos por ataque a equipe da CNN

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AFP
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Repórter
11/07/2026 17:07

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A polícia israelense anunciou neste sábado a prisão de quatro suspeitos de terem atacado um veículo que transportava jornalistas estrangeiros na Cisjordânia ocupada, um incidente que a rede de TV americana CNN descreveu como um ataque de colonos israelenses contra seus repórteres.

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Segundo a emissora, sua equipe estava perto da cidade de Sinjil quando o incidente aconteceu: "Quando a equipe da CNN e outros jornalistas tentavam ir embora, um grupo de quatro colonos bloqueou a estrada com seu automóvel e tentou impedir que os veículos avançassem. Os colonos portavam pedaços de madeira e de metal, além de pedras. Um deles levantou uma faca e tentou furar os pneus do veículo da CNN."

A emissora relatou que o grupo se dirigiu a outro veículo que transportava jornalistas, que seguia atrás de sua equipe, e quebrou o para-brisa.

A polícia informou que recebeu uma denúncia de que indivíduos haviam bloqueado a passagem de um veículo que transportava jornalistas estrangeiros perto de Sinjil. Segundo o corpo de segurança, efetivos do Exército foram enviados à região para proteger os jornalistas e prenderam quatro suspeitos.

Desde o começo do conflito mais recente na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, a ONU relata um forte aumento da violência atribuída aos colonos israelenses na Cisjordânia, enquanto ministros de Israel pedem a anexação total ou parcial daquele território.

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jd/smw/jvb/dga/lb

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