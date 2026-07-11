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Jair Bolsonaro pede união em torno da candidatura de Flávio

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Repórter
11/07/2026 15:58

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O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu neste sábado a seus aliados união para a pré-campanha presidencial de seu filho mais velho, Flávio, em meio a uma disputa entre o candidato e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

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Preso por tentativa de golpe de Estado em 2022 e proibido de se expressar em público, Jair Bolsonaro se comunica por meio de mensagens lidas nas redes sociais por Flávio, como neste caso.

"O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro", pediu o ex-presidente.

Pesquisas apontavam no começo do ano Flávio em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, ele aparece levemente atrás do presidente.

Após ler a carta escrita à mão por seu pai, Flávio pediu que seus aliados evitem "falas conflituosas ou direções diferentes" das de sua pré-campanha.

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jss/dga/lb

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