Tufão Bavi toca o solo no leste da China
compartilheSIGA
O tufão Bavi tocou o solo no fim da noite de sábado (11) no leste da China, com ventos de até 145 km/h e grandes ondas, depois que as autoridades ordenaram a saída de quase dois milhões de pessoas de suas casas, informou a imprensa estatal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Bavi, que atingiu o norte de Taiwan e ilhas remotas do sul do Japão, atingiu a província de Zhejiang às 23h20 locais (12h20 de Brasília), informou a agência estatal Xinhua, que citou o observatório meteorológico de Zhejiang.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-joy/lrb/liu/bds/mab/jvb/fp