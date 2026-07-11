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Tufão Bavi toca o solo no leste da China

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/07/2026 14:43

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O tufão Bavi tocou o solo no fim da noite de sábado (11) no leste da China, com ventos de até 145 km/h e grandes ondas, depois que as autoridades ordenaram a saída de quase dois milhões de pessoas de suas casas, informou a imprensa estatal.

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Bavi, que atingiu o norte de Taiwan e ilhas remotas do sul do Japão, atingiu a província de Zhejiang às 23h20 locais (12h20 de Brasília), informou a agência estatal Xinhua, que citou o observatório meteorológico de Zhejiang.

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bur-joy/lrb/liu/bds/mab/jvb/fp

Tópicos relacionados:

china clima tempestade

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