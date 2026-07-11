Terremotos na Venezuela deixaram mais de 4.300 mortos

O número de mortes provocadas pelo duplo terremoto que atingiu a Venezuela em 24 de junho superou 4.300, informou neste sábado (11) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

"O número de venezuelanos e venezuelanas que faleceram por ação direta dos terríveis terremotos de 24 de junho é de 4.333", disse Rodríguez em uma entrevista coletiva.

O balanço anterior era de 4.118 mortos e 16.740 feridos.

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