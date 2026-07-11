Ataques russos deixam seis mortos na Ucrânia

Ataques russos deixaram quatro mortos em Sumy, no norte da Ucrânia, e dois em Odessa, às margens do Mar Negro, enquanto a capital, Kiev, voltou a ser alvo de mísseis que deixaram 12 feridos, informaram as autoridades locais.

As primeiras explosões em Kiev foram ouvidas na madrugada de sábado, poucos minutos antes do acionamento do alerta aéreo na capital.

Os ataques também atingiram outras regiões do país. Em Sumy, quatro pessoas morreram e 17 ficaram feridas, segundo o governador militar regional, Oleg Grigorov.

O governador informou no Telegram que "duas bombas guiadas atingiram uma área lotada de civis, veículos e transporte público".

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sibiga, classificou os ataques como "assassinato deliberado de civis" e pediu aos aliados do país que forneçam a Kiev os meios necessários para interceptar os projéteis russos, especialmente os mísseis balísticos, diante da escassez de interceptores como os sistemas americanos Patriot.

Um ataque com mísseis russos também provocou duas mortes na cidade portuária de Odessa, dois caminhoneiros, segundo as autoridades ucranianas.

Além disso, um navio com bandeira de São Cristóvão e Névis foi atingido, mas não foram registradas vítimas a bordo.

Em Kiev, 12 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças de 10 e 11 anos, informou o prefeito da capital, Vitali Klitschko.

A Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 120 drones e 12 mísseis, metade deles balísticos, declarou na manhã de sábado o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Ele disse que nenhum míssil balístico pôde ser interceptado.

Os ataques aconteceram depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira, à margem da reunião de cúpula da Otan em Ancara, que a Ucrânia poderá obter uma licença para fabricar seus próprios mísseis interceptores Patriot.

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