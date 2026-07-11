Líder supremo do Irã afirma que vingança deve ser cumprida inevitavelmente

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, jurou vingar a morte de seu pai, Ali Khamenei, assassinado no fim de fevereiro nos ataques de Israel e dos Estados Unidos, ao afirmar em uma mensagem escrita divulgada neste sábado (11) que a vingança deve "ser cumprida, inevitavelmente".

O texto tem data de sexta-feira (10) e é a primeira declaração de Khamenei desde o funeral de seu pai, que aconteceu na última semana.

Na mensagem, Mojtaba Khamenei promete vingar "o sangue puro" do ex-dirigente, assim como o de "todos os mártires" das "duas guerras" que colocaram a República Islâmica em confronto com Israel e Estados Unidos.

Também destacou em tom acusatório os "assassinos criminosos e desonrosos" e afirmou que os nomes dos responsáveis "estão em uma lista".

Ali Khamenei foi sepultado na cidade iraniana de Mashhad na sexta-feira, após seis dias de cerimônias fúnebres entre o Irã e o Iraque.

Seu filho Mojtaba, de 56 anos, o sucedeu em março como líder supremo, um cargo superior ao de presidente. No entanto, ele não aparece em público desde então. Segundo várias fontes, o novo líder supremo ficou gravemente ferido no ataque que matou o pai em 28 de fevereiro.

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