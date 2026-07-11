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Acidente com barco de turismo no Vietnã deixa 15 mortos

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AFP
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Repórter
11/07/2026 09:01

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Quinze pessoas morreram neste sábado (11) no sul do Vietnã em um acidente com uma embarcação que transportava turistas indianos perto da ilha de Phu Quoc. 

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"Uma lancha com 32 turistas indianos e quatro tripulantes virou perto de Hon May Rut Ngoai, em Phu Quoc, o que provocou 15 mortes. Vinte e uma pessoas foram resgatadas", informou o portal estatal VnExpress.

O site afirmou que a embarcação teria enfrentado, no início da tarde, ondas e ventos incomuns quando estava a 400 metros de May Rut Ngoai, uma pequena ilha ao sul de Phu Quoc, muito apreciada pelos mergulhadores por seus recifes de coral.

Outras embarcações turísticas que estavam nas proximidades seguiram para o local, assim como a Guarda Costeira, mas vários passageiros ficaram presos dentro da lancha.

O jornal Tuoi Tre informou, com base em fontes da polícia, que 21 pessoas foram levadas a um hospital para receber atendimento de emergência, duas delas em estado crítico.

Segundo o Tuoi Tre, as 15 pessoas que morreram eram estrangeiras. Um dirigente local do Partido Comunista, citado pelo VnExpress, Nguyen Tien Hai, disse que a embarcação e sua operadora tinham todas as autorizações necessárias para o transporte de passageiros. 

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bur-sdu/mmy-mab/avl/fp

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